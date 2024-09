Mujeres del PRD arropan a la Senadora, Araceli Saucedo

Morelia, Michoacán, a 20 de septiembre de 2024.-Mujeres del Partido de la Revolución Democrática (PRD) arroparon a la Senadora, Araceli Saucedo Reyes, y le refrendaron el compromiso de acompañarla durante su trayectoria política.

En un evento que fue organizado por Martha Lilia Cortés Rangel, Secretaria de Gobiernos y Asuntos Legislativos del PRD, así como Verónica Naranjo, Secretaria de Igualdad de Géneros del PRD, y en donde se contó con la presencia de la Diputada Local, Brissa Arroyo Martínez, la Senadora suplente, Verónica García, la Presidenta Municipal de Jiménez, Claudia Sanhua, regidoras, síndicas, y mujeres lideresas del PRD de diversos municipios, se dio lectura al pronunciamiento de respaldo a la Senadora Araceli Saucedo, y la exigencia de cero tolerancia a la violencia política por razón de género.

Araceli Saucedo, explicó a las asistentes que la decisión que tomó en el Senado lo hizo pensando en Michoacán, y aclaró que ella se mantiene en el PRD, con el compromiso reunificar a las izquierdas.

Compartió que ante la violencia que se ejerció en su contra presentó las denuncias correspondientes, porque, -dijo-, “no debemos tener miedo, no se puede seguir normalizando este tipo de actos que lastiman, que trasgreden nuestra persona, al contrario, hay que visibilizarlo y hacerlo público”.



“Me parecía importante que ustedes conocieran las decisiones que he tomado, y yo lo he dicho, me mantengo en el PRD, y apoyando siempre a nuestro partido”, expresó.

La Senadora aseguró que Michoacán está listo para ser gobernado por una mujer, “estamos listas las mujeres desde que decidimos participar en la política, yo les pido que nos mantengamos así, unidas, no será una tarea sencilla ni labor fácil. Tenemos mucho por hacer, primero construir el partido local, y después, caminar territorio”.

En su intervención, Verónica Naranjo, Secretaria de Igualdad de Géneros del PRD, explicó que las decisiones políticas pueden ser debatibles, incluso cuestionadas, pero eso no debe ser motivo para generar violencia.

Durante este encuentro, mujeres de diversos municipios solicitaron a la Senadora, Araceli Saucedo, impulsar gestiones para Michoacán y desde el Senado respaldar a los municipios.