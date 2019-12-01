Mujer trans recibe condena por intento de asesinato contra juez de la Corte Suprema en Estados Unidos

Mujer trans recibe condena por intento de asesinato contra juez de la Corte Suprema en Estados Unidos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 19:41:46
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington, Estados Unidos, a 3 de octubre de 2025.- Un corte federal en Washington D.C condenó este viernes a 97 meses de prisión a Shopie Roske, una mujer transgénero de 26 años originaria de California, por el intento de asesinato del juez de la Suprema Corte de Estados Unidos, Brett Kavanaugh, en 2022. La sentencia, emitida por la jueza Deborah Boardman, contempla además una liberación supervisada de por vida.

El caso se remonta a junio de 2022, cuando Roske viajó hasta Maryland con la intención de ingresar a la residencia del magistrado. Portaba armas y un cuchillo, pero se entregó a la policía antes de ejecutar el ataque, lo que evitó que hubiera víctimas. En abril de 2025, la acusada se declaró culpable y manifestó arrepentimiento por sus actos.

La jueza tomó en cuenta como atenuante la entrega voluntaria de Roske, lo que redujo la pena frente a los 30 años solicitados por la fiscalía. Los fiscales habían argumentado que la acusada planeaba un crimen premeditado, mientras que la defensa insistió en que su cliente mostró disposición a cooperar desde el inicio.

Kavanaugh, de 58 años de edad, ocupa un asiento en el Tribunal Supremo desde 2018. Su nombramiento fue polémico debido a acusaciones de cnducta sexual inapropiada y a su papel en decisiones judiciales sobre temas sensibles como derechos reproductivos, migración y posesión de armas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vinculan a proceso a madre y padrastro de Paloma Nicole por muerte tras cirugía en Durango
Aeropuerto de Múnich suspende operaciones nuevamente por alerta de drones
Sin pista de madre e hijo, trabajadores de un invernadero secuestrados por comando en Zinapécuaro, Michoacán; Lo atribuyen a cartel que también atacó a la Fiscalía
Tarímbaro y Puruándiro: epicentros de crueldad animal en Michoacán
Más información de la categoria
Sin pista de madre e hijo, trabajadores de un invernadero secuestrados por comando en Zinapécuaro, Michoacán; Lo atribuyen a cartel que también atacó a la Fiscalía
Cae en Buenavista, Michoacán, objetivo prioritario con armas, estupefacientes y un vehículo robado
Hamás acepta liberar rehenes y propone negociar un plan de paz
Blindaje Uruapan: detienen a nueve personas y aseguran arsenal
Comentarios