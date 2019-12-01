Mujer trans recibe condena por intento de asesinato contra juez de la Corte Suprema en Estados Unidos

Washington, Estados Unidos, a 3 de octubre de 2025.- Un corte federal en Washington D.C condenó este viernes a 97 meses de prisión a Shopie Roske, una mujer transgénero de 26 años originaria de California, por el intento de asesinato del juez de la Suprema Corte de Estados Unidos, Brett Kavanaugh, en 2022. La sentencia, emitida por la jueza Deborah Boardman, contempla además una liberación supervisada de por vida.

El caso se remonta a junio de 2022, cuando Roske viajó hasta Maryland con la intención de ingresar a la residencia del magistrado. Portaba armas y un cuchillo, pero se entregó a la policía antes de ejecutar el ataque, lo que evitó que hubiera víctimas. En abril de 2025, la acusada se declaró culpable y manifestó arrepentimiento por sus actos.

La jueza tomó en cuenta como atenuante la entrega voluntaria de Roske, lo que redujo la pena frente a los 30 años solicitados por la fiscalía. Los fiscales habían argumentado que la acusada planeaba un crimen premeditado, mientras que la defensa insistió en que su cliente mostró disposición a cooperar desde el inicio.

Kavanaugh, de 58 años de edad, ocupa un asiento en el Tribunal Supremo desde 2018. Su nombramiento fue polémico debido a acusaciones de cnducta sexual inapropiada y a su papel en decisiones judiciales sobre temas sensibles como derechos reproductivos, migración y posesión de armas.