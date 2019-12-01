Movimiento Ciudadano se prepara para ganar, se realiza con éxito capacitación electoral en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 11 de septiembre del 2025.– Con la mira puesta en el próximo proceso electoral, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Víctor Manríquez González, encabezó una importante capacitación en materia electoral para fortalecer la estructura del movimiento en todo el estado, con el apoyo y respaldo de la Fuerza Naranja nacional.

“Hoy en Michoacán reiteramos que somos la fuerza que más crece en México. Nos preparamos con estrategia, con visión y con la convicción de que es tiempo de las y los ciudadanos”, expresó el líder naranja, al reconocer que el trabajo en equipo será clave para ganar espacios y representar a la gente con honestidad y resultados.

El encuentro contó con la presencia de Sergio Gil Rullán, Diputado Federal y Coordinador General de Organización Electoral de Movimiento Ciudadano, quien compartió su experiencia para asegurar que cada liderazgo y cada estructura en Michoacán esté lista para la contienda que se avecina.

También participaron presidentes municipales, el diputado Toño Carreño, el delegado nacional en Michoacán, Carlos Herrera Tello, integrantes de la Comisión Operativa Estatal y Municipal, y liderazgos de todo el estado que se suman a este gran proyecto.

“Capacitarnos es fortalecer nuestra organización y prepararnos para llevar el mensaje ciudadano a cada rincón de Michoacán. Vamos a seguir recorriendo el estado, sumando ciudadanas y ciudadanos valientes que quieran cambiar la historia”, enfatizó Víctor Manríquez.

En Michoacán hay un proyecto sólido, con rumbo y con la decisión de ser la alternativa que represente el futuro que la gente merece y el objetivo de la Fuerza Naranja en el estado es ser la alternativa que representa una verdadera opción para las y los michoacanos.