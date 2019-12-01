Movimiento Ciudadano exige gobernabilidad y resultados reales en Michoacán: Grecia Jennifer Aguilar Mercado

Morelia, Michoacán, a 25 de septiembre de 2025. - “Michoacán no necesita discursos triunfalistas ni informes maquillados, necesita gobernabilidad, paz y resultados reales”, afirmó de manera enérgica la diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, durante la sesión solemne en la que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla presentó su cuarto informe de gobierno.

La legisladora fue clara al señalar que, si bien se reconocen los avances en infraestructura y educación, la realidad del estado sigue marcada por la inseguridad, el desabasto de medicamentos, la crisis de empleo y la ausencia de paz social. “No podemos conformarnos con cifras a modo, ni con eventos propagandísticos que no cambian la vida de las y los michoacanos”, enfatizó.

Grecia Aguilar denunció que en el último año se han registrado intentos de vulnerar la vida democrática del estado, con iniciativas que ponen en riesgo la autonomía del Poder Judicial y la desaparición de órganos de transparencia. “La legitimidad no se gana con likes ni con eventos masivos, sino con resultados”, afirmó, recordando que, de acuerdo con cifras del INEGI, el 80.9% de las y los michoacanos se sienten inseguros.

En materia de seguridad, exigió que el gobierno pase de medidas reactivas a verdaderas estrategias preventivas que apuesten por empleo, educación, cultura y deporte. Reconoció la colaboración con el Instituto de la Juventud Michoacana y la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, pero lamentó que los apoyos a jóvenes emprendedores y atletas de alto rendimiento sigan siendo insuficientes.

La coordinadora de la bancada naranja en el Congreso del Estado, también cuestionó la falta de certeza sobre la operación de IMSS-Bienestar y dijo que mientras la inseguridad y la economía reclaman soluciones urgentes, el debate del gobierno se centre en prohibiciones de espectáculos como jaripeos o tauromaquia sin consultar a las comunidades que dependen de esa economía, “un gobierno abierto escucha antes de imponer”.

También recordó que decisiones como el cierre de estancias infantiles afectaron a miles de familias que hoy carecen de servicios profesionales de nutrición y estimulación temprana, debilitando en lugar de fortalecer a las familias.

De igual forma, advirtió que la ciudadanía no quiere obras faraónicas como teleféricos que endeudan al estado, sino transporte público digno, accesible y eficiente; no quiere simulaciones de paridad, sino igualdad sustantiva y respeto real a las mujeres en la toma de decisiones; y exige libertad de expresión para periodistas y medios de comunicación. “Disentir no es estar en contra: es construir alternativas”.

Finalmente, Grecia Aguilar reiteró que Movimiento Ciudadano está dispuesto a trabajar en conjunto con el gobierno estatal, pero sin simulaciones ni discursos vacíos. “Michoacán no puede esperar más, exige resultados reales, paz duradera y un gobierno que escuche de verdad a su gente”.