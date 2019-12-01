Motociclista pierde la vida mientras circulaba sobre la carretera Zitacuaro-Toluca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 22:39:29

Zitácuaro, Michoacán, a 02 de octubre de 2025. - Un motociclista murió al derrapar su motocicleta cuando circulaba sobre la carretera Zitácuaro-Toluca, a la altura del kilómetro 91.9, en la colonia Loma de Oriente.

El accidente se registró la noche de hoy, cuando automovilistas reportaron la caída del conductor de una motocicleta en la mencionada carretera, con dirección a Toluca.

De inmediato, acudieron al sitio elementos de prevención de Zitácuaro para auxiliar al lesionado y comprobaron que ya no tenía signos vitales, debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

Junto a la víctima quedó una motocicleta tipo Italika de color azul con vivos verdes.

La zona fue resguardada por la policía, que solicitó el apoyo del personal de la Fiscalía de Michoacán.

Al sitio arribaron elementos de la Unidad de Atención Inmediata, quienes realizaron las investigaciones y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se espera que sea identificado y reclamado por sus familiares.