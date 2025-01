Morenistas michoacanos asistirán a informe de Claudia Sheimbaum 

Morelia, Michoacán, a 8 de enero del 2025.- Alrededor de 15 mil michoacanos, prevé el Comité Estatal de Morena que asistan al informe por los primeros 100 días de gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, evento a celebrarse el próximo 12 de enero.

Jesús Mora González, líder estatal de Morena señaló que de distintos puntos de estado saldrán autobuses en caravana con rumbo a la Ciudad de México.

"Estamos haciendo una convocatoria abierta, no solamente con nuestras autoridades electas, con nuestros representantes populares, con nuestros referentes, con los liderazgos, con nuestros ex candidatos, sino con toda la militancia. tenemos un movimiento muy organizado y no tengo duda, así lo hemos mostrado en otras movilizaciones, llega gente por sus propios medios y esperamos que al menos 15 mil michoacanos", comentó el líder morenista.

No especificaron si desde el Comité Estatal de Morena se empleará algún recurso en especial para renta de autobuses o alimentación.