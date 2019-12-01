"Morenistas hacen su trabajo sobre las rodillas": Agustín Dorantes

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 6 de octubre de 2025.- Tras la corrección que hizo la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre el dictamen de la Ley de Amparo en la que los senadores aprobaron una reserva de retroactividad, el senador Agustín Dorantes, señaló que es una muestra de que los morenistas no hacen bien su trabajo y lo hacen “sobre las rodillas”.

Refirió que la retroactividad de la reserva es inconstitucional, por lo que tendrá que ser regresada a la Cámara de Diputados para que, posteriormente, vuelva al Senado para su aprobación.

“Morena tiene la misma conducta, parecen esquizofrénicos, por un lado, proponen una reserva, la aprueban en el Pleno del Senado, es una reserva que es 100 por ciento inconstitucional, o sea, están aprobando la retroactividad cuando está prohibida en la Constitución, tiene que salir la Presidenta a corregir la plana, pero esto habla de que están legislando a las prisas, sobre las rodillas”.

La digitalización de los procesos es uno de los puntos que destacó son rescatables, sin embargo, advirtió que todavía le falta mucho de fondo para empoderar a los ciudadanos contra los actos de la autoridad.