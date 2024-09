Morena renueva este domingo su dirigencia nacional

Ciudad de México, 22 de septiembre del 2024.- Morena celebra este domingo su VII Congreso Nacional Extraordinario, en el cual elegirá a su nuevo dirigente nacional, que se perfila a ser la actual secretaria de Gobierno, Luisa María Alcalde.

Cientos de militantes de Morena se dieron cita en el World Trade Center de la Ciudad de México para participar en la renovación de la dirigencia nacional.

Además de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, en Morena también se renovarán la Secretaría General del Comité y algunas carteras del mismo.

Cabe destacar que los ganadores de las elecciones estarán en el cargo del 1 de octubre próximo al 1 de octubre de 2027, en un periodo de tres años.

Entre los aspirantes a dirigir Morena en el próximo periodo entrante, está la actual secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien se perfila a ser la ganadora.

En los últimos días, se rumoró que Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, contendería por algún puesto, no obstante, el propio mandatario mexicano aseguró que su hijo no buscaría la Presidencia ni la Secretaría General de Morena.

"No voy yo a influir en nada, pero él sí quiere participar en Morena (…) Sí va a participar, eso me lo planteó y quiere apostar a ser electo, no impuesto, y yo no tengo nada que ver con eso”, aseguró.