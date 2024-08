Morena quiere que el gobernador Mauricio Kuri entregue Querétaro en el 2027: Xóchitl Gálvez

Querétaro, Querétaro, a 29 de agosto de 2024..- Morena quiere gobernar Querétaro en el 2027 a como dé lugar, lo tienen en la mira y desde el Gobierno Federal no le han dado a Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, los recursos que requiere para brillar y es muy injusto, aseguró Xóchitl Gálvez Ruiz, excandidata a la presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México.



"Más les vale a los partidos políticos en Querétaro que se pongan de acuerdo porque Morena quiere Querétaro a como lugar y ya los tienen en la mira, ustedes saben que perdimos el Congreso y que fue una contienda complicada en Querétaro; quiero muchísimo al gobernador (Mauricio Kuri González) a quien no le han dado los recursos que requiere para brillar".



Durante una gira que realizará por todo el país para dar continuidad al proyecto ciudadano de cara a las elecciones de 2027, la también empresaria recordó que es injusto que no estén bajando los recursos a la entidad cuando Querétaro le aporta a la Federación y no recibe nada de ese dinero para el Acueducto III ni para terminar de reparar la Carretera 57 la cual lleva cuatro años en mantenimiento.



"La apuesta de ellos es te ayudo, pero me entregas el Estado" yo espero que no pase lo de Yucatán, yo espero que no pase lo que ha pasado prácticamente en todos los estados en donde gobernaba el PRI por supuesto que Omar Fayat, gobernador de Hidalgo, le entregó el estado a Morena, por supuesto que Erubiel (Ávila Villegas) y del Mazo (Alfredo del Mazo Maza) le entregaron el estado a Morena, no digo que no ganaron, pero tampoco hicieron esfuerzos".



Dijo creer que Kuri no quiere, que va a defender Querétaro pero no va a poder solo por eso es necesario organizarse desde la sociedad porque vienen cosas importantes para el 2027 y es necesario empezar a trabajar porque los de Morena ya están trabajando y en Querétaro ya hay varios perfiles que buscan ser el a candidato gobernador.



"En Morena ya tienen perfiles para candidatos a gobernador y acá no, está claro que tenemos que trabajar si no queremos que Morena llegue a Querétaro yo, más que dentro de un partido político quiero trabajar desde la ciudadanía".



Por ello, consideró que ahora lo que se tiene que hacer es tomar decisiones con inteligencia por lo que en los próximos días terminará de recorrer el país para escuchar las distintas voces de la ciudadanía porque no las decisiones que se tomen no serán de ella sino de todos.



"No peor que podemos hacer es no hacer nada y yo no puedo regresar a mi empresa, claro que regresaré lunes, martes y miércoles a la chamba y jueves, viernes y sábado voy a trabajar en la chamba de la política a seguir recorriendo el país, a seguir organizándonos para preparar el camino para el 27".