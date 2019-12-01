Morena Michoacán: 95% de las asambleas seccionales realizadas con éxito

Morelia, Michoacán, a 24 de septiembre de 2025. - Hasta el momento, se han realizado 917 asambleas con la conformación de igual número de comités seccionales de Morena. Las que reportan algún tipo de incidencia para su desarrollo se restablecerán hasta febrero del próximo año, indicó Jesús Mora González, líder estatal del partido guinda.

Entre las que han reportado incidencias, se encuentra la comunidad de Cotzurio, donde algunos militantes reportaron que una operadora de la exdiputada Seyra Alemán Sierra presuntamente se llevó una urna por no favorecer las votaciones a su equipo político.

Cuestionado sobre los casos que presenten irregularidades, Mora González recordó que todo aquel militante que infrinja la normativa interna es susceptible de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia absorba el tema.

El dirigente de Morena en Michoacán comentó que, de los 6 domingos en los que se han tenido asambleas, cuentan con el reporte de que 54 no han podido concluirse.

"Esto representa solamente un 5% de la totalidad de las asambleas convocadas... 917 asambleas han salido de manera satisfactoria con una participación de nuestra militancia muy importante, en donde se ha votado por quienes son los presidentes, presidentas, secretarios y secretarias. Nosotros seguiremos muy pendientes desde la dirigencia estatal", comentó en rueda de prensa.