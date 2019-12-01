Morena Michoacán: 95% de las asambleas seccionales realizadas con éxito

Morena Michoacán: 95% de las asambleas seccionales realizadas con éxito
Autor: Amanda Bautista Rodríguez | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 16:33:34
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 24 de septiembre de 2025. - Hasta el momento, se han realizado 917 asambleas con la conformación de igual número de comités seccionales de Morena. Las que reportan algún tipo de incidencia para su desarrollo se restablecerán hasta febrero del próximo año, indicó Jesús Mora González, líder estatal del partido guinda.

Entre las que han reportado incidencias, se encuentra la comunidad de Cotzurio, donde algunos militantes reportaron que una operadora de la exdiputada Seyra Alemán Sierra presuntamente se llevó una urna por no favorecer las votaciones a su equipo político.

Cuestionado sobre los casos que presenten irregularidades, Mora González recordó que todo aquel militante que infrinja la normativa interna es susceptible de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia absorba el tema.

El dirigente de Morena en Michoacán comentó que, de los 6 domingos en los que se han tenido asambleas, cuentan con el reporte de que 54 no han podido concluirse.

"Esto representa solamente un 5% de la totalidad de las asambleas convocadas... 917 asambleas han salido de manera satisfactoria con una participación de nuestra militancia muy importante, en donde se ha votado por quienes son los presidentes, presidentas, secretarios y secretarias. Nosotros seguiremos muy pendientes desde la dirigencia estatal", comentó en rueda de prensa.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fuerzas federales desmantela laboratorio clandestino en El Marqués 
Aprehenden en el estado de Guanajuato a presunto secuestrador buscado en Michoacán
Ola de robos a vehículos preocupa a ciudadanos: forzadas chapas y sustraídos objetos de valor
En el Centro de Jacona, Michoacán, ultiman a tiros a un hombre
Más información de la categoria
La guerra Sheinbaum – Salinas Pliego sube de tono: Grupo Salinas amenaza con demandar y cuestiona escala de 9 horas de jefe del crimen de Tabasco, en estado donde reside AMLO
Periodista revela que "Grupo Scorpion" comercializó datos de 20 millones de derechohabientes del IMSS
Rescatan a 17 migrantes cautivos en Chihuahua y detienen a un presunto traficante
Continúa construcción del Teleférico de Uruapan; 15 de diciembre inicia pruebas de operación: Gladyz Butanda
Comentarios