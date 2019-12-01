Morena lidera preferencias en Michoacán; Mitofsky perfila la definición de la candidatura entre Fabiola Alanís y Raúl Morón

Morena lidera preferencias en Michoacán; Mitofsky perfila la definición de la candidatura entre Fabiola Alanís y Raúl Morón
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 13:09:26
Morelia, Michoacán, a 11 de septiembre de 2025.– De acuerdo con la más reciente encuesta de Consulta Mitofsky, publicada este jueves en El Economista, el partido Morena mantiene una clara ventaja en las preferencias rumbo a la elección de la gubernatura de Michoacán.

El estudio revela que, al preguntar por partidos, Morena encabeza con 35.6% de la intención de voto, mientras que el PAN alcanza 21.5% y el PRI 10.2%.

Dentro del proceso interno de Morena y sus aliados, los datos muestran que la disputa por la candidatura se concentra en Raúl Morón Orozco, con 31.1%, y en Fabiola Alanís Sámano, con 14.2%, quien se coloca como la mujer más competitiva del movimiento y la única figura femenina con respaldo sólido en el arranque de la contienda.

Toda vez que Carlos Torres, quien se sitúa en segundo lugar, acaba de asumir la titularidad de la Fiscalía estatal y se augura complicada su participación en la contienda.

La encuesta, levantada entre el 28 y 31 de agosto en vivienda con 1,000 ciudadanos mayores de 18 años con credencial de elector en Michoacán, confirma que el próximo proceso electoral será definido al interior de Morena, con una competencia que hoy se concentra entre Morón y Alanís.

En este contexto, la figura de Fabiola Alanís Sámano destaca no solo por representar la voz de las mujeres y la agenda de igualdad en Michoacán, sino también como una alternativa de renovación frente a liderazgos tradicionales, lo que la coloca en el centro de la conversación política rumbo a 2027.

Noventa Grados
