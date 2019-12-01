Morena es un mito que cada día pierde adeptos: Carlos Quintana   

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 20:18:39

Morelia, Michoacán, a 01 de octubre del 2025.- Morena es un mito que cada día pierde adeptos, al ser un partido cimentado en mentiras, corrupción y complicidades con la delincuencia, aseguró Carlos Quintana Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN).

El Jefe Estatal de Acción Nacional aseguró que hasta las encuestas que pagan Morena y sus aliados comprueban su declive constante, ante los graves escándalos de corrupción y los nexos con la delincuencia de actores políticos cercanos a López Obrador y Claudia Sheinbaum.

“Morena ya es un simple mito que utilizó como sus cimientos a redes de corrupción y los nexos con la delincuencia organizada, provocando una grave crisis de pobreza y un cementerio de fosas clandestinas en todo el país”, señaló.

Carlos Quintana dejó en claro que recientes estudios, publicados por medios de comunicación nacionales, dan cuenta que, en materia de aprobación ciudadana, Claudia Sheinbaum ha perdido al menos 19 puntos y Morena 12 puntos, tan solo en el corto periodo comprendido de febrero a septiembre de este año.

“Mientras Claudia Sheinbaum y su corrupto partido caen estrepitosamente de la simpatía de las y los mexicanos, Acción Nacional continúa creciendo con paso firme. Que quede claro: ¡Acción Nacional pintará de azul a Michoacán en el 2027 y a México en el 2030!”, precisó Quintana Martínez.