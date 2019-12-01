Morena en Querétaro califica de “simulación” la glosa del informe de gobierno

Querétaro, a 24 de septiembre del 2025. - El coordinador del grupo parlamentario de Morena, Edgar Inzunza Ballesteros, cuestionó el formato impuesto para la glosa del informe de gobierno, calificándolo como una “simulación” que impide el ejercicio real de rendición de cuentas. “El planchado político es ese arreglo oscuro que busca evitar el debate real, disfrazado de orden”.

Esto, luego de la negativa que tuvieron tras proponer contar con tiempo suficiente para analizar el Informe del Poder Ejecutivo y llevar a cabo la glosa correspondiente.

Inzunza Ballesteros señaló que el procedimiento actual limita el análisis profundo de las políticas públicas implementadas por el Ejecutivo estatal al proporcionarles en poco tiempo el informe y apenas contar con unas horas para revisar lo de un año completo de gestión.

Aseguró que el informe no debe ser un trámite ni un acto de aplauso, sino una oportunidad para verificar la cobertura, el impacto y el costo de las acciones gubernamentales, pues el dinero gastado no es del gobierno, es del pueblo.

Durante su posicionamiento, el diputado también criticó al grupo legislativo del PAN y sus aliados, acusándolos de recibir “línea desde la Casa de la Corregidora” y de acudir al Congreso con posturas ya definidas. “Lo único que importa es planchar las comparecencias, esconder los fracasos y aplaudir al Ejecutivo”.

Además, denunció un trato desigual hacia su bancada en sesiones anteriores, donde se les negó el uso de la voz bajo criterios distintos a los aplicados al coordinador del PAN. “Tenemos y debemos ser tratados de igual a igual en la legislatura”.

Pese a las inconformidades, Morena confirmó su participación en las glosas, aunque advirtió que lo hará “a marchas forzadas”, por lo que llamó a sus homólogos de Acción Nacional para permitir un análisis responsable del informe, que contribuya al desarrollo del estado, porque no vinieron a simular, sino que están aquí para honrar el mandato que les dio la gente.