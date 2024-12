Morena desconoce si el edil de Zinapécuaro solicitó seguridad especial

Morelia, Michoacán, a 4 de diciembre del 2024.- Jesús Mora González, líder estatal de Morena dijo desconocer si los ediles de Zinapécuaro y Queréndaro, Michoacán, han solicitado adherirse a algún protocolo de seguridad, ante la situación de actos delictivos ocurridos durante las últimas semanas en mencionadas demarcaciones.

En el caso de Zinapécuaro, Jordan Reyes edil de extracción morenista, apuntó que han mantenido comunicación con el alcalde, pero desconocían de la desaparición de Heriberto González, tesorero municipal quien apareció muerto este martes.

"Eso que comentas ninguna de los alcaldes que referiste me expresó la necesidad de seguridad pública o seguridad en cuanto a escoltas y desconozco si ante instancia correspondiente lo han hecho y nosostros como partido no otorgamos seguridad cuentan con nuestro respaldo en gestión que esten realizando ademas es un tema delicado que debe tener la secrecía", comentó el ex funcionario estatal.

Respecto a funcionarios públicos morenistas a quienes se les atañen estar relacionados con grupos delictivos, como el caso de Tacámbaro, reiteró que no habrá protección para quien incurra en actividades ilícitas.

"Cuando algun alcalde de coalición Morena o aliado de la coalición, estamos abiertos a que se transparente y se investigue, indagar minuciosamente sobre su actuar en ese sentido y como ya se expresó no habra protección", comentó Mora González.