Morena demuestra con la Ley de Amparo su verdadero talante dictatorial: Bismark Izquierdo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 21:08:34
Morelia, Michoacán, a 2 de octubre de 2025.- La reforma a la Ley de Amparo aprobada en el Senado de la República por la mayoría de Morena y sus aliados es un golpe que daña el principio de no retroactividad y el PRI nunca acompañará ninguna propuesta que represente uno de los mayores daños al sistema jurídico de México, señaló Bismark Izquierdo Rodríguez, secretario de Cultura del CEN, al fijar la postura del Revolucionario Institucional.

“El PRI jamás ha acompañado ni acompañará la reforma a la Ley de Amparo, y además este golpe que daña el principio de no retroactividad de la ley, es uno de los mayores trastocamientos que ha habido en el entramado jurídico en México”, dijo. 

El secretario priista indicó que “la Ley de Amparo es un orgullo de México para el mundo, y debe alzarse la voz a nombre de los abogados, de los jueces, de los magistrados, de toda la gente que estudia derecho, para efecto de denunciar el gran golpe franco que se le está dando a los derechos individuales y colectivos de los mexicanos”.

Recalcó el posicionamiento del PRI y los legisladores federales, el cual es certero y contundente al no acompañar la reforma, por lo que advirtió, se denunciará eventualmente ante instancias internacionales “para que los ojos del mundo vean sobre México no sólo lo que está pasando a nivel de inseguridad, sino el desmantelamiento de las instituciones del Poder Judicial”.

Finalmente, consideró que queda demostrada “la ignorancia, la incapacidad, y el verdadero talante dictatorial de Morena respecto de estos temas”.

