Morena cerrará puertas a Silvanistas, aseguró Celis Silva

Morelia, Michoacán, a 14 de febrero del 2024.-Juan Pablo Celis Silva, dirigente estatal de Morena aseguró que en el partido guinda no habrá cabida para los silvanistas y menos para buscar un puesto de elección.

En entrevista aseguró que su partido no tiene ningún interés en meter las manos en la vida interna de institutos políticos como el Partido de la Revolución Democrática, esto tras los señalamientos que liderazgos perredistas hicieron sobre la intervención de gente afín a Morena durante el Consejo Estatal del Sol Azteca, sesión realizada el lunes pasado.

Indicó que no existe posibilidad de que se filtre a las candidaturas personas que estén dobleteando entre Morena y el PRD.

"Se cierran las puertas y no hay que preocuparnos si están en el PRD y se quieren tombolear acá no pasa, no sucede y ya lo vimos la ocasión pasada en el 2021 que se registraron varios que andaban con Silvano Aureoles se registraron a la pluri", comentó Celis Silva.