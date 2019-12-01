Morena buscará adelantar consulta de revocación de mandato para elecciones del 2027

Ciudad de México, 2 de octubre del 2025.- El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, presentó una iniciativa en San Lázaro para adelantar la consulta de revocación de mandato para las elecciones del 2027.

Ramírez Cuéllar indicó que adelantar la consulta tiene como intención ahorrar recursos y realizar todos los procesos electorales en uno solo para incentivar la participación ciudadana.

“Lo que no podemos es pasarnos y pasarnos toda la vida haciendo elecciones. Como está en estos momentos la Constitución, implicaría un enorme gasto tener elecciones en 2027 y luego tener otra en febrero o marzo de 2028. Dos elecciones nacionales cuestan muchísimo dinero, es un recurso que debemos utilizar para otros fines, invertir en otras cosas”, indicó.

“Lo que buscamos es que el Congreso discuta una iniciativa que he presentado para reformar la Constitución, el artículo 35, homologar todos los procesos electorales y ahorrar una cantidad millonaria de fondos económicos y no repetir y pasarnos toda la vida en elecciones. Ese es el espíritu que mueve a la iniciativa que he presentado”, añadió.

“Debiéramos reflexionar en el mejor de los ánimos para unir todas las elecciones en un solo día, y ese día es el primer domingo de junio de 2027 y no hacer dos, porque tenemos que gastar mucho más. Que en un solo acto saquemos adelante todos los proceso, esto ayudaría mucho a intensificar la participación cívica y ahorraríamos una gran cantidad de recursos”, sentenció.