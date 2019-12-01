Morelos cambia su rostro con el Programa de Mejoramiento e Imagen Urbana: Julio César Conejo Alejos

Morelos cambia su rostro con el Programa de Mejoramiento e Imagen Urbana: Julio César Conejo Alejos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 13:04:34
Villa Morelos, Michoacán, a 2 de octubre del 2025.– Con el objetivo de reforzar la identidad del municipio y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, el Ayuntamiento de Morelos, encabezado por el presidente municipal Julio César Conejo Alejos, puso en marcha el Programa de Mejoramiento e Imagen Urbana, una estrategia integral que busca intervenir y rehabilitar zonas con rezago, generando entornos seguros y funcionales para la ciudadanía.

Como parte de este programa, se llevó a cabo la rehabilitación de la glorieta ubicada en el acceso principal de la cabecera municipal, espacio que desde su construcción en 2012 permanecía inactivo. Gracias a la gestión del alcalde y a la aprobación unánime del Cabildo, este punto de acceso ahora se convierte en un referente de identidad al contar con letras monumentales y una intervención integral.

Entre las acciones realizadas fue la colocación de luminarias, la instalación de bancas y jardineras, el riego de sello a dos tantos en el bulevar y la glorieta y deñalización vial y zona de acotamiento, entre otras.

Con estas acciones, además de dar identidad a Morelos, se fortalece el tejido social y se contribuye a la seguridad pública al contar con espacios iluminados y mejor infraestructura urbana.

El presidente municipal subrayó que este proyecto es una muestra clara de que cuando se trabaja con planeación y visión de futuro, los resultados se reflejan directamente en beneficio de las familias morelenses. Asimismo, recordó que durante muchos años la glorieta permaneció sin utilidad, mientras que hoy se convierte en un espacio que da la bienvenida a visitantes y fortalece el sentido de pertenencia de la población.

Julio César Conejo Alejos afirmó que su gobierno tiene el compromiso de cambiar el rostro de Morelos, con obras y programas que responden a las verdaderas necesidades de la ciudadanía. “Este Ayuntamiento trabaja de frente a la gente y con total transparencia, cumpliendo la palabra empeñada con hechos y no con promesas”, destacó.

El edil señaló que este tipo de proyectos no solo embellecen la imagen urbana, sino que también generan confianza, seguridad y orgullo entre las y los habitantes, consolidando un municipio más ordenado y atractivo.

Finalmente, aseguró que la administración municipal continuará impulsando obras que representen progreso, desarrollo y bienestar, convencidos de que Morelos merece un futuro mejor y que juntos se está construyendo paso a paso.

