“Morelos avanza con justicia y dignidad”: Margarita González Saravia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 18:09:20
Cuernavaca, Morelos, a 1 de octubre del 2025. - La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, presentó esta mañana los resultados de su primer año al frente del Poder Ejecutivo, en un evento realizado en el Centro Cultural Teopanzolco, en Cuernavaca. En su mensaje, reafirmó el compromiso de encabezar un gobierno cercano, honesto y transparente, que pone al pueblo en el centro de las decisiones. Señaló que Morelos vive un tiempo de transformación, donde la política recupera su sentido más profundo, y que este primer año marca el inicio de un estado más justo, fuerte y próspero para todas y todos.

En materia de seguridad, destacó la creación de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la instalación diaria de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, y el inicio de la Policía Turística.

En el ámbito económico, se realizó una inversión histórica de 700 millones de pesos para el campo, muy superior a la del año anterior. El Aeropuerto Internacional de Cuernavaca recibió más de 105 millones de pesos para su reactivación, y se concretaron inversiones superiores a dos mil millones de pesos en sectores como el farmacéutico, tecnológico, logístico, turístico, industrial, agroindustrial y creativo, consolidando a Morelos como un polo de desarrollo estratégico.

En lo social, se puso en marcha el programa Viviendas para el Bienestar, beneficiando a más de dos mil hogares. Se realizaron obras educativas y culturales, como la construcción de aulas, techumbres y rehabilitación de planteles.

La mandataria subrayó que se encuentra en un gobierno humanista, democrático; gritó que la cuarta transformación avanza con paso firme.

