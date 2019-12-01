Morelia, Michoacán: En riña lesionan a puñaladas a un joven

Morelia, Michoacán: En riña lesionan a puñaladas a un joven
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 18:17:59
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 24 de septiembre de 2024.- Un joven resultó lesionado de una puñalada en un brazo, luego de que sostuviera una pierna riña con otro individuo, hechos registrados en la colonia Jardines de Guadalupe de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la calle Juan Guillermo Villasaña, de la referida colonia, habían apuñalado a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a Alejandro “N”, de 25 años el cual presentaba una herida de puñal en un brazo.

Sobre los hechos familiares de la víctima refirieron que Alejandro sostuvo una riña con otro sujeto el cual lo apuñalo, situación que es investigada.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fuerzas federales desmantela laboratorio clandestino en El Marqués 
Aprehenden en el estado de Guanajuato a presunto secuestrador buscado en Michoacán
Ola de robos a vehículos preocupa a ciudadanos: forzadas chapas y sustraídos objetos de valor
En el Centro de Jacona, Michoacán, ultiman a tiros a un hombre
Más información de la categoria
La guerra Sheinbaum – Salinas Pliego sube de tono: Grupo Salinas amenaza con demandar y cuestiona escala de 9 horas de jefe del crimen de Tabasco, en estado donde reside AMLO
Periodista revela que "Grupo Scorpion" comercializó datos de 20 millones de derechohabientes del IMSS
Rescatan a 17 migrantes cautivos en Chihuahua y detienen a un presunto traficante
Continúa construcción del Teleférico de Uruapan; 15 de diciembre inicia pruebas de operación: Gladyz Butanda
Comentarios