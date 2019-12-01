Morelia, Michoacán: En riña lesionan a puñaladas a un joven

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 18:17:59

Morelia, Michoacán, a 24 de septiembre de 2024.- Un joven resultó lesionado de una puñalada en un brazo, luego de que sostuviera una pierna riña con otro individuo, hechos registrados en la colonia Jardines de Guadalupe de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la calle Juan Guillermo Villasaña, de la referida colonia, habían apuñalado a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a Alejandro “N”, de 25 años el cual presentaba una herida de puñal en un brazo.

Sobre los hechos familiares de la víctima refirieron que Alejandro sostuvo una riña con otro sujeto el cual lo apuñalo, situación que es investigada.