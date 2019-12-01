Morelia en Boca celebra 15 años de historia, bajo la temática “Legados”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 19:17:05

Morelia, Michoacán, a 23 de septiembre de 2025.- Con el respaldo del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar y el Gobierno de Morelia, el festival Morelia en Boca deleitará los paladares en una de las celebraciones gastronómicas más importantes de México, que este año conmemora su decimoquinto aniversario bajo la temática “Legados”.

Del 3 al 5 de octubre, el Centro Cultural Clavijero será sede de un encuentro único donde convergerán sabores, técnicas y tradiciones culinarias de México y el mundo. Durante tres días, el público asistente podrá disfrutar de catas de vino, demostraciones de cocina con chefs de talla internacional y degustaciones que celebran la herencia gastronómica.

Fernando Figueroa Silva, Director Adjunto del Festival, destacó que en esta edición participarán 25 chefs del país, dos chefs internacionales (de Perú y Chile), además de bodegas de vino de regiones mexicanas como Baja California, Coahuila, Querétaro y Aguascalientes, así como etiquetas de Chile, Argentina, Estados Unidos, Francia, España y Sudáfrica.

El festival rendirá homenaje al chef Enrique Olvera, por su invaluable contribución a la gastronomía mexicana y su legado en la formación de nuevas generaciones de cocineros; y al sommelier Pedro Poncelis Brambila, pionero de la cultura del vino en México con más de cuatro décadas de trayectoria.

Las actividades se llevarán a cabo de 12:00 a 21:00 horas el viernes y sábado, y el domingo hasta las 19:00 horas. La programación completa y la venta de boletos están disponibles en la cuenta oficial de Instagram: @moreliaenboca.

Con el apoyo del Gobierno de Morelia, a través de la Secretaría de Turismo del municipio, este encuentro reafirma a la ciudad como un referente cultural y gastronómico a nivel nacional e internacional.