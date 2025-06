Morelia debe ser una ciudad de emprendedores: Luis Navarro García

Morelia, Michoacán, a 11 de junio de 2025.- En el marco del lanzamiento del programa “Haciendo Barrio” organizado por Amigos, una organización de ciudadanos que tiene como propósito trabajar de manera filantrópica por los problemas que tiene la ciudad y que se han propuesto como causa brindar apoyo a los emprendedores designando como Padrino del programa a Luis Navarro García.

En esta designación, Amigos Org calificó a Navarro García como “un moreliano ejemplar, un emprendedor exitoso y un funcionario público de primer nivel que ha demostrado grandes resultados al frente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado” por lo tanto es la figura ideal para ser voz e imagen de este programas, además de ser un gran inspirador en la acción que iniciaremos este próximo sábado 14 de junio “Haciendo Barrio”, durante las próximas semanas, trabajará para ayudar a pequeños emprendedores mediante la formación, la capacitación y el apoyo material a través de playeras, mesas, sillas, cámaras de seguridad, lonas publicitarias y también con la recuperación de sus fachadas, para ello reciben contribuciones ciudadanas y el apoyo de sus Padrinos Amigos y quienes se convierten en embajadores y marcas itinerantes de este programa tal como es el caso de Luis Navarro Garcia.

Al ser consultado sobre esta designación, Navarro, señaló “que a titulo personal, como ciudadano y como hijo de la ciudad, me siento profundamente agradecido porque soy un ciudadano siempre preocupado por nuestros problemas y por el progreso de la ciudad; aquí nacimos, aquí crecimos y aquí hemos desarrollado a nuestra familia por lo que me siento muy comprometido por su progreso y por el futuro inmediato de Morelia”.

“Quienes me conocen, saben que yo desde muy joven trabajo muy duro; y para los que no lo saben; si, hemos emprendido, hemos trabajado siempre como me enseñó mi padre, derecho y sin descanso; hemos fundado empresas y hemos generado empleo para cientos de morelianos a los que más que trabajadores, hoy me honro en llamarlos mis amigos”… Señaló Navarro “yo creo seriamente en el emprendimiento; Morelia tiene todas las condiciones para ser una ciudad de emprendedores, con un comercio dinámico y fuerte que genere empleos e impulse la economía de toda nuestra gente.

Por eso me siento muy animado, porque con “Haciendo Barrio” y el apoyo de los ciudadanos, ponemos un granito de arena en esta gran tarea. Finalizó Navarro invitando a todos los interesados a que se acerquen este próximo sábado a las instalaciones del salón Hacienda Camelinas a partir de las 4 de la tarde, y para mayor información o recibir sus invitaciones buscar las redes sociales de amigos.