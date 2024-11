Mónica Valdéz llevará a la ASM irregularidades presupuestales de ayuntamiento pasado en Zacapu

Morelia, Michoacán, a 21 de noviembre del 2024.- Con unas finanzas poco sanas y cuentas vacías, encontró Mónica Valdéz Pulido, al municipio de Zacapu al tomar la presidencia municipal desde el pasado primero de septiembre, por ello, afirmó que llevará los expedientes ante la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) para que se finquen responsabilidades.

En entrevista con medios de comunicación, la presidenta municipal denunció que se encontró en el abandono a Zacapu por parte de la administración pasada, por lo que con el poco presupuesto que se cuenta buscarán sacar adelante la demarcación, principalmente con obra pública.

"Fueron arcas vacías las que encontramos, pero también hoy estamos preocupándonos y dando resultados que eso para mí es lo más importante. Habrá culpas y habrá culpables, pero hoy a mí me toca dar resultados".

Puntualizó que no han dejado de pagar nómina a los trabajadores municipales, pero sí se han reducido gastos para lograr orden presupuestal.

Valdéz Pulido enfatizó que hay laudos y temas pendientes con proveedores que fueron catalogados como pagados, pero no fue así, sin embargo, puntualizó no hay un monto todavía sobre las dificultades económicas, aunque subrayó no se pagó ISN e ISR durante toda la administración pasada.