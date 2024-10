Ministra Yasmín Esquivel confirma que participará en proceso electoral del Poder Judicial

Ciudad de México, a 17 de octubre 2024.- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mosso, confirmó que participará en el proceso electoral del Poder Judicial, a fin de mantener su puesto actual.

En entrevista en el Senado de la República, la togada recordó que como actual ministra del máximo tribunal del país, tiene pase automático para estar en las boletas de la inédita elección judicial.

“Estoy revisando el proceso y bueno pues ustedes saben que el cargo más importante en mi vida y que más me ha honrado es ser ministra de la Corte y nada sería más gratificante que continuar en él”, declaró a medios de comunicación.

Asimismo, consideró que el proceso electoral judicial “será una gran oportunidad para continuar ejerciendo el cargo de ministra, que ha sido una posición que nos permite apoyar a la gente en cuanto al acceso a la justicia”.

En ese sentido, aseguró que ni la SCJN ni nadie pueden echar para tras la reforma al Poder Judicial, ni nada de lo que ya fue establecido en la Constitución.

“Aún teniendo ocho votos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se declare la invalidez, la inconstitucionalidad, la inconvencionalidad o como se le llame echar abajo a la reforma al Poder Judicial Federal, no tenemos facultades en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para hacer esto, porque la Constitución no nos permite no nos faculta poder echar abajo una disposición constitucional. Nosotros estamos para velar por la Constitución, velar porque se cumpla la Constitución, pero no para echar abajo la misma Constitución”, recalcó la ministra Esquivel Mosso.