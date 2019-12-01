Miércoles inicia en Morelia encuentro internacional de indicaciones geográficas oriGIn: Bedolla

Miércoles inicia en Morelia encuentro internacional de indicaciones geográficas oriGIn: Bedolla
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 11:40:31
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 6 de octubre de 2025.- El próximo miércoles iniciará en la capital michoacana la Bienal de oriGIn, encuentro internacional de indicaciones geográficas que espera la participación de más de 600 asistentes, entre socios, productores, consejos reguladores y asociaciones de 40 países, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. 

En conferencia de prensa, el mandatario manifestó que, dentro de los propósitos de esta reunión que se realizará del 8 al 10 de octubre en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, radica en abogar por la protección jurídica eficaz y la observancia de las indicaciones geográficas a nivel nacional, regional e internacional, además de promoverlas como herramienta de desarrollo sustentable para los productores y las comunidades. 

Mientras que el director de la Casa de las Artesanías, Cástor Estrada Robles, señaló que en este encuentro se generarán acuerdos para el reconocimiento y protección jurídica comercial de los productos en distintos países, principalmente de la Unión Europea y América Latina. 

Destacó que la edición 2025 cuenta con un valor agregado al contar con 80 expositores, de los cuales, 11 son internacionales, 35 nacionales y 31 de Michoacán.

Participarán panelistas de México, Francia, Italia, Suiza, Portugal, India, Costa Rica, Perú, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Irlanda, China, República Dominicana y Cuba.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Morelia, Michoacán aseguran más de 525 dosis de estupefacientes
Hombre fallece en hospital de Morelia tras ser baleado en Villas del Pedregal
FGR investiga extracción ilegal de óxido férrico en mina de Arcelor Mittal en Michoacán
Capturan en Sonora a presunto homicida de un hombre, crimen ocurrido en Michoacán
Más información de la categoria
Accidente en juegos mecánicos irregulares deja cuatro lesionados en Celaya; aplicarán sanción a empresa responsable
Abandonan tres cadáveres con marcas de violencia sobre carretera federal en Morelos
La obra de Ciudad Judicial de Zamora se retomará en 2026 con 50% menos recursos: Gama Coria
Muere bebé al intentar cruzar la frontera a Estados Unidos con su madre
Comentarios