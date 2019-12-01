Michoacán tiene a la presidenta de Jucopo mejor evaluada del país: Fabiola Alanís

Morelia, Michoacán, a 5 de octubre de 2025.-M​​​​​​ichoacán vuelve a destacar en la política nacional gracias al liderazgo de Fabiola Alanís Sámano, quien por segundo mes consecutivo encabeza el ranking nacional de presidentas y presidentes de Jucopo, según la encuesta de GobernArte S.C.

El levantamiento, realizado del 28 de septiembre al 2 de octubre, contempló 885 entrevistas por entidad, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de entre 2.5% y 3.7%, utilizando la aplicación “Odiseo” para un muestreo digital estratificado.

Con ello, Fabiola Alanís se consolida como la presidenta de Jucopo más aprobada del país y la mujer mejor posicionada en la carrera por la gubernatura de Michoacán, gracias a su trabajo legislativo y compromiso con las causas sociales.

El reconocimiento refuerza la percepción de que Michoacán cuenta con una generación de liderazgos femeninos sólidos, con visión de futuro. Fabiola Alanís ha sabido representar la voz de su tierra con dignidad y resultados, y su liderazgo se ha convertido en un orgullo para las y los michoacanos, que ven en ella una figura de confianza, capacidad y renovación política.