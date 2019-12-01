Michoacán se consolida como destino turístico global: Sectur

Morelia, Michoacán, 2 de octubre de 2025.- El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Roberto Monroy García, destacó la positiva proyección de Michoacán en el mercado turístico europeo y asiático, luego de concluir las recientes visitas de trabajo a España y China.

En representación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el funcionario sostuvo encuentros estratégicos con agencias de viajes, touroperadores, hoteleros, instancias de gobierno y diversas agencias relacionadas al ramo.

“En España acudimos para la presentación oficial de México como país invitado para la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, que es la más importante del mundo hispano y que se realizará del 21 al 25 de enero de 2026. Por parte de la Unión de Secretarios de Turismo de México (Asetur), donde soy vicepresidente, estoy encargado de coordinar la promoción del país en la próxima edición de dicha feria, y acompañar a la secretaria de Turismo federal”.

En China, Michoacán estuvo presente para difundir su riqueza turística, gastronómica, natural y artesanal en el Tianguis Turístico de México que por primera vez se realizó en el continente asiático. Del 25 al 26 de septiembre, más de 400 turoperadores y empresas chinas del ramo, descubrieron la magia y tradiciones ancestrales de Michoacán como la Noche de Muertos.

“El mercado chino manda más de 150 millones de sus turistas al mundo, cada año salen a viajar sus habitantes por el mundo, con una estancia promedio de siete noches, dejando una fuerte derrama económica. A México llegan más de 100 mil chinos, es un mercado que se debe potenciar para que lleguen a Michoacán”, destacó Monroy García. El secretario añadió la ventaja de la conectividad, con dos vuelos diarios de China a Tijuana, lo que facilita una conexión sencilla de Tijuana a Morelia.

La finalidad de estas visitas es consolidar y posicionar a Michoacán en mercados internacionales, sin olvidar a Estados Unidos y el turismo nacional, “debemos poner a Michoacán en valor como el Caribe Mexicano, los Cabos y la Riviera Nayarita”, resaltó.

Las giras de trabajo conjuntas con la secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, confirmaron que Michoacán es un destino en crecimiento dentro de las preferencias del turismo internacional. Este avance es resultado directo del impulso y respaldo de promoción otorgado desde la Federación, sumado a la estrategia implementada por Sectur estatal.