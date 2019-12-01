Michoacán refuerza presencia en España rumbo a Feria Internacional de Turismo

Madrid, España, 24 de septiembre de 2025. - Michoacán se abre camino en Europa con las reuniones que ha sostenido Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de estatal (Sectur), en representación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en una gira de trabajo que busca fortalecer la presencia del estado en el mercado internacional.

El funcionario acompaña a la secretaria de Turismo Federal, Josefina Rodríguez Zamora, en las reuniones de preparación para la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se llevará a cabo en Madrid, España, del 21 al 25 de enero del próximo año, donde el titular de la política turística de Michoacán ha logrado fortalecer los lazos y la presencia de “el alma de México”.

Monroy García se ha reunido con representantes de líneas aéreas, touroperadores, agentes de viajes, instancias de gobierno y privadas, y con Mastercard, empresa tecnológica global y una de las principales redes de pago del mundo.

“Lo que queremos es seguir el modelo que tiene España para lograr tantos millones de turistas y visitantes, recordando que México está buscando colocarse como el quinto país más visitado a nivel mundial, y en ese sentido Michoacán tiene mucho que aportar”, señaló el titular de Sectur.

España ocupa el sexto lugar en la llegada de visitantes a México y es líder mundial en la recepción de turistas, “lo que lo convierte en un ejemplo para intercambiar buenas prácticas de atracción turística y fortalecimiento de lazos entre ambos países”, destacó el funcionario estatal.

El titular de la política turística de Michoacán informó que también se sostuvo una reunión con el embajador de México en España, Quirino Ordaz, para la presencia preponderante que tendrá el estado desde el mes de noviembre en la embajada, con la representación de la Noche de Muertos que se realizará, mostrando la belleza de la ribera del lago de Pátzcuaro, y otras activaciones.