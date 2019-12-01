Michoacán participa en Comisión Permanente de Movimiento Ciudadano en CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 19:19:36

Ciudad de México, 23 de septiembre de 2025.- Con el objetivo de fortalecer la estructura del partido y consolidar la presencia de Movimiento Ciudadano en todo México, Víctor Manríquez González, Coordinador Estatal de la Fuerza Naranja en Michoacán, participó desde la Ciudad de México en la Comisión Permanente del partido, donde se reunieron líderes y representantes de todo el país.

En la reunión dio a conocer que se acordaron distintas acciones para fortalecer la organización y definir estrategias de crecimiento de la Fuerza Naranja en el territorio nacional.

Durante el encuentro, encabezado por el dirigente nacional Jorge Álvarez Máynez, se nombraron más de 100 dirigencias municipales en distintas entidades, consolidando la presencia de la fuerza naranja en todo México.

Además, en la sesión se emitieron pronunciamientos en contra del fraude electoral en Veracruz, con la participación de los alcaldes electos por la ciudadanía, Emilio Olvera y Mariano Romero González, reafirmando el compromiso del partido con la transparencia y la democracia.

Víctor Manríquez destacó que la Fuerza Naranja sigue creciendo y que su trabajo se centra en construir la mejor alternativa de futuro para las y los mexicanos. “Estamos comprometidos con nuestra gente, con nuestras comunidades y con un proyecto político que no va a fallar”, afirmó.