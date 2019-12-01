Michoacán liderará el programa piloto nacional para la producción sustentable de maíz

Morelia, Michoacán, 4 de julio de 2026.- Michoacán será la entidad donde el Gobierno de México pondrá en marcha el programa piloto nacional para la producción sustentable de maíz. Este logro es resultado del trabajo que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural estatal (Sader) realiza desde 2021 a través del programa Agrosano, impulsando la transición hacia una agricultura sustentable mediante el uso de bioinsumos elaborados con microorganismos benéficos y prácticas agroecológicas.

Como parte de esta estrategia, Agrosano consolidó un cepario de microorganismos nativos en coordinación con la UNAM Campus Morelia, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y el Laboratorio Nacional de Innovación Ecotecnológica para la Sustentabilidad (LANIES).

El proyecto, que beneficia a más de 22 mil familias del campo, permitió aislar, purificar y conservar más de un centenar de microorganismos obtenidos de parcelas de maíz nativo de la Meseta Purépecha, el Bajío y Tierra Caliente, seleccionando las cepas con mayor potencial para la producción de biofertilizantes y agentes de control biológico.

Como parte del fortalecimiento de la infraestructura para producir bioinsumos, se entregaron las primeras cepas madre a las biofábricas comunitarias de Cherán, San Juan Nuevo Parangaricutiro, Tupátaro, Jiménez, ILUVA de Apatzingán y El Olivo Viejo de Nueva Italia. Además, la UNAM resguardará un banco certificado de cepas que garantizará su conservación y disponibilidad para futuras investigaciones y procesos de innovación agrícola.

Con estas acciones, el Gobierno de Michoacán, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, fortalece la vinculación entre instituciones científicas, academia y productores, consolidando un modelo de producción sustentable que posiciona a la entidad como referente nacional en la transformación del cultivo de maíz.