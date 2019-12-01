Michoacán fortalece políticas públicas sobre desplazamiento interno en foro de la ONU: Semigrante

San Remo, Italia, 3 de octubre de 2025.- La participación de Michoacán en el Tercer Foro Interregional sobre Legislación y Políticas Públicas en Materia de Desplazamiento Interno, celebrado en San Remo, Italia, representa un avance crucial para el desarrollo de mejores políticas públicas en el estado. Al compartir y adquirir experiencias junto a delegaciones de países con problemáticas complejas como Colombia, Ucrania y Etiopía, la entidad fortaleció su capacidad de respuesta institucional.

Durante tres días de trabajo, la titular de la Unidad de Atención a Migrantes y sus Familias, Estefanía Chávez, en representación del secretario del Migrante, Antonio Soto Sánchez, compartió experiencias y aprendizajes en el tema en este foro convocado por la Relatora Especial de Naciones Unidas para los derechos humanos de los desplazados internos, Paula Gaviria Betancur, y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR)

Las sesiones, facilitadas por el Grupo de Expertos en Protección de Desplazados Internos permitieron reflexionar sobre la importancia de los gobiernos locales en la atención a personas desplazadas y el fortalecimiento de políticas públicas que pongan en el centro la dignidad humana.

“La representación de Michoacán en este foro es muestra del compromiso del estado con la construcción de soluciones duraderas frente al desplazamiento interno. A través del diálogo internacional, reafirmamos nuestra convicción de trabajar de la mano con la comunidad internacional para garantizar protección y acceso a derechos de las personas desplazadas”, destacó Estefanía Chávez.

Giovanni Lepri, Representante de ACNUR en México, subrayó que Michoacán y Oaxaca han realizado avances significativos en la protección de las personas desplazadas internas. Su participación en este foro es sumamente relevante, pues les permite compartir experiencias y aprender de otras ciudades del mundo que también enfrentan este desafío.

Con este encuentro, Michoacán refrenda su compromiso de generar alianzas internacionales y consolidar políticas públicas que atiendan con sensibilidad y eficacia a quienes han tenido que dejar sus hogares a causa de la violencia o la vulnerabilidad social.