Michoacán, entre los 10 primeros estados mejor evaluados en materia de fiscalización: Luis Navarro

Morelia, Michoacán, a 2 de octubre de 2025.- El Gobierno de Michoacán ha logrado una transformación significativa en su manejo de recursos, de ser una de las administraciones más señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), actualmente se ubica entre las 10 mejor evaluadas del país. Un ejemplo de ello es que en el primer bloque del presupuesto ejercido en 2024, el estado resultó con cero observaciones.

Así lo informó el secretario técnico del área de Auditoría Especial del Gasto Federalizado de la ASF, David Isaac Ortiz Calzada, al secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro, tras reconocer la labor de disciplina y transparencia por parte de la gestión del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla a favor del estado.

Durante la apertura de las Auditorías Colmena, en las que participan alcaldes y responsables de las tesorerías municipales de la entidad, el funcionario federal admitió que en Michoacán se han roto las tendencias negativas que, en el pasado colocaban a la administración estatal entre las que tenían mayor cantidad de señalamientos en el país.

Por su parte, el tesorero estatal, Luis Navarro, declaró que la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla continuará trabajando con disciplina y absoluta transparencia e invitó a las autoridades municipales a seguir la misma ruta porque, "nosotros, como funcionarios públicos, nos debemos al bienestar y al desarrollo integral y sostenido del estado y sus habitantes".

En la reunión desarrollada en Casa Michoacán, Luis Navarro recomendó a alcaldes y a responsables de las áreas financieras de los municipios a documentar correctamente el manejo de las participaciones y de los recursos públicos, transparentar todas las acciones gubernamentales y trabajar con hechos y resultados a favor de la población.