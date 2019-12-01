Michoacán blinda 24 zonas clave con operativos de seguridad reforzados para las fiestas patrias

Michoacán blinda 24 zonas clave con operativos de seguridad reforzados para las fiestas patrias
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 13 de Septiembre de 2025 a las 15:15:36
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 13 de septiembre del 2025.– Son 24 las cabeceras distritales claves del estado donde se reforzarán los operativos  para el desarrollo de las festividades patrias, señaló Juan Carlos Oseguera, secretario de Seguridad Pública de Michoacán, en las ciudades más grandes de la entidad  con atención particular.

Destacó habrá instalación de inhibidores de drones en distintas demarcaciones, entre ellas Morelia y zonas de la Tierra Caliente de la entidad, esta última área donde se han reportado hechos de artefactos explosivos lanzados desde el aire.

El encargado de la seguridad pública en Michoacán, agregó que se prevé una participación en los operativos  de mil 400 elementos  de los tres niveles de gobierno para Morelia y para el interior del estado 5 mil.

"Ya fijamos los objetivos, definimos las estrategias y estamos listos para atender los diferentes eventos a lo largo y ancho de Michoacán... principalmente las capitales más importantes del estado.. vamos a establecer un poquito de reforzamiento", apuntó en entrevista Juan Carlos Oseguera.

La tarde de este sábado, mandos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, y Policía Morelia, realizaron un recorrido por la zona centro de la capital michoacana para establecer la estrategia de vigilancia durante el Grito de Independencia y desfile del 16 de septiembre.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Presunto responsable de violación y abuso sexual, cometido en agravio de un adolescente en Apatzingán, Michoacán es detenido
Clausuran de forma parcial el Centro de Bienestar Animal en Nuevo León; detectaron maltrato y desnutrición en los animales
Por ataque de celos hombre mata a su pareja y hiere al ex esposo en Tijuana
Capturan a tres extranjeros por robo de más de un millón de pesos en casas de Mérida
Más información de la categoria
Tras cuatro décadas en la política, familia de Manuel Espino recauda dinero para pagar cuentas millonarias de hospital
Con captura de mano derecha de Adán Augusto López, Paraguay le cierra la puerta al crimen, asegura su Presidente: Califica a Bermúdez Requena como uno de los capos más buscados de México 
Cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalpa sube a 11; investigan causas de la tragedia
Sheinbaum niega presencia de la CIA en México; califica de "falsos" los rumores
Comentarios