Michoacán blinda 24 zonas clave con operativos de seguridad reforzados para las fiestas patrias

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 13 de Septiembre de 2025 a las 15:15:36

Morelia, Michoacán, a 13 de septiembre del 2025.– Son 24 las cabeceras distritales claves del estado donde se reforzarán los operativos para el desarrollo de las festividades patrias, señaló Juan Carlos Oseguera, secretario de Seguridad Pública de Michoacán, en las ciudades más grandes de la entidad con atención particular.

Destacó habrá instalación de inhibidores de drones en distintas demarcaciones, entre ellas Morelia y zonas de la Tierra Caliente de la entidad, esta última área donde se han reportado hechos de artefactos explosivos lanzados desde el aire.

El encargado de la seguridad pública en Michoacán, agregó que se prevé una participación en los operativos de mil 400 elementos de los tres niveles de gobierno para Morelia y para el interior del estado 5 mil.

"Ya fijamos los objetivos, definimos las estrategias y estamos listos para atender los diferentes eventos a lo largo y ancho de Michoacán... principalmente las capitales más importantes del estado.. vamos a establecer un poquito de reforzamiento", apuntó en entrevista Juan Carlos Oseguera.

La tarde de este sábado, mandos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, y Policía Morelia, realizaron un recorrido por la zona centro de la capital michoacana para establecer la estrategia de vigilancia durante el Grito de Independencia y desfile del 16 de septiembre.