Mejor acudir al médico general por certificado de buena salud que por certificado de defunción: Zavala

Morelia, Michoacán, a 10 de junio de 2024.- El doctor Maximino César Jiménez Zavala, presidente del Instituto Nacional de Educación Médica Continua (INEMEC) Michoacán, advirtió que más vale acudir con el médico general cada dos o tres meses a checarse y obtener un certificado de buena salud, que acudir nunca y solo cuando ya se ocupa el certificado de defunción.

Lo anterior, con relación al divorcio que mantiene la sociedad michoacana con su médico general para realizarse un chequeo rutinario para prevenir enfermedades, por ejemplo, las crónico-degenerativas, como la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, entre otras.

Aseguró que la prevención de enfermedades comienza con la higiene del individuo, con acciones tan simples como el lavado frecuente de manos, aseo corporal y al preparar alimentos, seguido de una ingesta sana de alimentos y la realización de ejercitación diaria.

Y es que -agregó- la variante de gripe aviar que la Organización Mundial de la Salud dio a conocer como su origen en el mundo a nuestro país, H5N2, no debe preocuparnos porque no es contagiosa, pero sí debe de ocuparnos de no abandonar las medidas de higiene que se recomendaron con la influenza de los años ’90 o de COVID-19 a inicios de la actual década.

Expuso que la misma OMS determinó que el origen de la muerte de ese paciente, había sido por las enfermedades que cursaba tal paciente mexicano como diabetes mellitus e hipertensión arterial, más que por dicha variante de gripe aviar.

Indicó que, ante ello, la sociedad no debe tampoco satanizar el consumo de aves de corral como pollos, tal como aconteció con la influenza de los años ’90 con la carne del cerdo, porque ese tipo de carnes deben de consumirse bien cocidas.

Recomendó proseguir con el estornudo de etiqueta o en el interior del codo al flexionarlo, no saludar de mano ni de beso en la mejilla sobre todo cuando se ha estornudado y se ha tapado la nariz y boca con la mano, evitar en lo posible acudir a sitios de alta concentración poblacional o usar cubrebocas, tomar muchos líquidos, lavarse las manos en forma frecuente o frotarse con gel o líquidos antibacteriales para desinfectarse, entre otras medidas.

Subrayó que no se debe de escupir ni sonarse apretando la nariz con dos dedos y tirar la secreción en la calle. “Muchos de estos contagios ha sido porque la gente no usa cubrebocas cuando se tiene gripe o incluso covid cuando se asiste a espacios públicos.

“La responsabilidad de apegarse a las medidas de higiene es cuestión de la familia y no de las instituciones de salud, simplemente porque la influenza o el covid no se han ido, son persistentes y se sigue atendiendo a la población, aunque en menor escala”, acotó.

La sociedad ha abandonado aquellas reglas tan simples que son el inicio de toda una cadena de enfermedades, aunado a evitar la práctica de acudir al médico general para el chequeo de la salud y la prevención de enfermedades.

“La gente no acude al médico general a checarse y obtener su certificado de buena salud y, por el contrario, lo hace cuando ya han aparecido enfermedades graves o crónico degenerativas o simplemente cuando ya se ocupa el certificado de defunción”.