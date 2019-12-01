Médicos Sin Fronteras suspende actividades en Ciudad de Gaza por ofensiva militar

Franja de Gaza, Palestina, a 26 de septiembre del 2025. - Las clínicas de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Ciudad de Gaza realizaron más de 3,640 consultas y trataron a 1,655 pacientes con desnutrición, según la ONG.

"No nos queda más remedio que suspender nuestras actividades, ya que nuestras clínicas están rodeadas por las fuerzas israelíes. Esto es lo último que queríamos, ya que las necesidades en Ciudad de Gaza son enormes y las personas más vulnerables (los bebés en cuidados neonatales, los heridos graves y los enfermos terminales) no pueden moverse y se encuentran en grave peligro", afirmó Jacob Granger, coordinador de emergencias de MSF en Gaza.

La declaración se produjo después de que el ejército israelí intensificara su ofensiva contra el movimiento islamista palestino Hamás e iniciara el 16 de septiembre una operación terrestre y aérea para tomar esta localidad, principal núcleo urbano de la Franja.

A pesar de suspender su actividad en Ciudad de Gaza, MSF afirma que desea seguir prestando apoyo a los "servicios esenciales" en las instalaciones del Ministerio de Salud, incluidos los hospitales Al Helou y Al Shifa, "mientras sigan funcionando".

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) estima que desde finales de agosto 388,400 personas iniciaron un éxodo hacia el sur de la Franja de Gaza, la mayoría desplazados de Ciudad de Gaza.