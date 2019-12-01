MC busca fortalecer su estructura municipal en Michoacán

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 18:38:48

Morelia, Michoacán, a 12 de septiembre de 2025.- El partido Movimiento Ciudadano en Michoacán se fijó como meta cumplir con un porcentaje de 52 comités municipales establecidos para finales de este año, se incluyen demarcaciones prioritarias.

Al respecto, Víctor Manríquez González, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, indicó que esta iniciativa forma parte de una estrategia para fortalecer la presencia del partido naranja en todo el estado de Michoacán.

El dirigente estatal reconoció que es en la zona de la Tierra Caliente michoacana donde, por el momento, tienen menor presencia.

"En los próximos días estaré recorriendo Lázaro Cárdenas, Mújica, Apatzingán. Ya renové dirigencia municipal en el tema de Apatzingán, es una zona difícil, complicada, pero estaremos ahí participando. No vamos a renunciar y que los ciudadanos sepan que tienen un partido político que se está acercando a las regiones y a los municipios", indicó el ex diputado local.

En entrevista, reiteró que MC continuará con su línea de que sus próximos candidatos a puestos de elección sean perfiles 100 por ciento ciudadanos, como sus estatutos lo permiten. "Nosotros no estamos compitiendo con los otros partidos políticos", expresó.