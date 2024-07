Mauricio Kuri le pide a la oposición no mentir sobre Ley de Aguas

Querétaro, Querétaro, 1 de julio 2024.- Después de que se declarará la c constitucionalidad de la Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Estado de Querétaro, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González llamó a la oposición a dejar de mentir en el tema, ya que afecta a los queretanos el no hablar de manera transparente en el tema.



“Yo lo que les pediría a la oposición es que se vale no estar de acuerdo. Lo que no se vale es mentir. Es decir, cosas que no son ciertas o decir verdades amenes. La ley de agua, la cual les ha dado un crédito impresionante a la oposición, pero diciendo mentiras. Por ejemplo, ayer en la Versolilla, fueron capaces de decirle a la gente que estábamos quitando el agua para hacer las refresqueras”.



Algunos actores del partido Morena que han hablado al respecto, entre ellos, Gilberto Herrera senador por Querétaro y Santiago Nieto quién también contendió por la Cámara Alta en el pasado proceso electoral, les hizo la invitación a dejar de politizar el tema; en ese tenor aseveró que tiene en buena estima a Herrera ya que fueron vecinos en algún momento de sus vidas.



Kuri González dijo confiar en la corte y la decisión que tomaron, dónde se demuestra que la ley local no violenta la constitución y su finalidad fue que todos los queretanos contaran con el servicio de agua potable, mencionó que solamente el 2 por ciento de la población en el estado no cuenta con el líquido.



Aseveró que será un reto el dotar del servicio a las demás personas, con ello añadió que no es su finalidad el dar más concesiones al sector privado para dar este servicio, sino regular a los que ya están. Mencionó que se retiró la concesión a quién operaba en el exclusivo fraccionamiento El Campanario.