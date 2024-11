Más que amenaza de incremento a los aranceles, lo que preocupa es la expulsión masiva a México de migrantes: Mauricio Kuri

Querétaro, Querétaro, a 27 de noviembre de 2024.- Más que la amenaza del incremento a los aranceles a productos mexicanos que ha hecho el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, lo que realmente preocupa es la deportación masiva de migrantes si son expulsados a México, afirmó Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro.

“Más bien me preocuparía cómo se vienen los temas de seguridad para Estados Unidos, el tema de migración, la cantidad de venezolanos que quieren sacar de Estados Unidos y al no tener un acuerdo con Venezuela, los quieran mandar para acá, ahorita más que pensar en el tema de los aranceles que no lo pueden hacer porque el Tratado de Libre Comercio no lo permite, me preocuparía más la deportación masiva de personas, a otros países, pero más bien a México”.

Consideró que la amenaza de Trump para imponer un 25 por ciento de aranceles a productos mexicanos si no se sube el combate al narcotráfico, es una posibilidad remota puesto que no está permitido por el Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá, sin embargo, sus intenciones de realizar una deportación masiva, sí podría tener una repercusión para México en materia de seguridad y recursos para atender a personas migrantes.

Aseguró que, Querétaro respaldará las políticas públicas que emprenda la presidenta Claudia Sheinbaum, quien contestó las amenazas a través de una carta en donde inclusive amagó con una respuesta igualitaria, es decir, aranceles a productos estadounidenses, sin embargo, aclaró que al ser un hombre de negocios, Donald Trump deberá entender que tiene un déficit comercial con México en caso de emprender una ‘guerra comercial’ con un país aliado y amigo como México.

“La presidenta de la República tiene en Querétaro un gran apoyo, un respaldo a lo que puede venir por parte de la nueva política de Estados Unidos (…) tienen tantos frentes abiertos en Estados Unidos que abrir un frente más sería muy complicado para ellos, más que me preocuparía el tema económico, que cero que al final el presidente Trump, siendo un hombre de negocios, entenderá que pierden más porque su saldo de negocios es negativo y así lo tienen con todo el mundo porque son una sociedad de consumo, México esos 80 mil millones de dólares de excedente, somos aliados y a ellos lo que menos les convendría es abrir otro frente con sus aliados”.