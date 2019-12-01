Más de 122 mil queretanos superan la pobreza en dos años: INEGI

Querétaro, a 26 de septiembre del 2025. - De acuerdo con los últimos datos entregados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el pasado mes de agosto, México, en los últimos dos años, ha registrado una disminución histórica de la pobreza, y Querétaro no fue la excepción, pues 122 mil 796 personas dejaron atrás su condición de pobreza, lo que representa el 23 por ciento de la población que anteriormente se encontraba en esta situación, reconoció Luis Bernardo Nava Guerrero, titular de la Secretaría de Desarrollo Social.

Durante el segundo día de comparecencias de los titulares del gabinete del Poder Ejecutivo, con motivo de la Glosa del cuarto informe de actividades, recordó que, en el mismo periodo, 14 mil 256 personas superaron la pobreza extrema.

“Este avance no solo habla de un cambio estadístico, sino del impacto real de la política social en la vida de miles de familias queretanas, lo que a su vez demuestra que están construyendo un mejor Querétaro para miles de familias”.

Apuntó que, aunque lograron reducir la pobreza extrema de 1.7 por ciento de la población en 2022 a 1.1 por ciento en 2024, aún se tienen más de 28 mil personas que enfrentan esta condición, lo que reconoció los llama a seguir trabajando para lograr que más personas salgan de esta situación.

Aseveró que en cuatro años se redujo la pobreza extrema en 59 por ciento; además de que también se mejoró en cinco de los seis indicadores de pobreza multidimensional, ya que en todo el estado se ubica por debajo de la media nacional.

“Sin embargo, aún existen familias que carecen de los servicios básicos necesarios para vivir con dignidad; por lo que señaló que los programas sociales que impulsan tienen como propósito atender el rezago educativo, garantizar el acceso a mejores espacios y servicios en las viviendas, así como fortalecer el derecho a una alimentación nutritiva y de calidad”.

Destacó entre esos programas el de atención a las primeras infancias, con el que se brinda un apoyo de manera mensual en especie para aquellos bebés que se encuentran en sus primeros mil días de vida; a la fecha, dijo, han beneficiado a 2 mil 356 bebés, y la meta para este 2025 es llegar a 5 mil bebés beneficiados. Agregó que el paquete no solo es de nutrición, sino que también, en apoyo a la economía familiar, brindan algunos artículos de higiene, principalmente el tema de pañales.

Respecto al programa de atención a las personas adultas mayores, informó que han creado clubes del adulto mayor, en donde este sector de la población tenga un espacio de reunión de convivencia, talleres, alimentos y atención a la salud; a la fecha, dijo, se cuentan con 5 mil usuarios beneficiarios en 50 clubes del adulto mayor.

Manifestó que otro de los programas más bondadosos de esta administración y que se ha mejorado es el denominado “Contigo en tu mesa”, programa alimentario que pasó de 14 a 25 artículos de despensa, donde se le incluyen huevos, leche, azúcar, café, chilorio, y ahora también artículos de limpieza para la higiene familiar; apuntó que con este se benefician a 39 mil 940 personas, aunque su objetivo es que en Querétaro todas y todos tengan alimento en casa.

Detalló que también fortalecieron la “Tarjeta Contigo”, que brinda un apoyo bimestral de mil 500 pesos a mujeres en condiciones de vulnerabilidad; y que en este año se amplió el beneficio a mil pesos mensuales a más de 24 mil personas, con el que hoy también se beneficia al sector del campo, es decir, hombres trabajadores formales, así como con jóvenes estudiantes.

Asimismo, se refirió al programa de transporte escolar gratuito, con el que apoyan a 10 mil 678 jóvenes estudiantes, de los niveles de primaria, secundaria, bachillerato y universidad, de 811 localidades de los 18 municipios del estado; apuntó que con este programa se traslada de manera segura y gratuita a estudiantes de su casa a la escuela, a fin de que nadie se quede sin estudiar.

Respecto al programa denominado “Cuarto adicional”, el funcionario estatal comentó que con este se ayuda a mejorar la calidad y los espacios de la vivienda, por lo que entre el 2024 y 2025, se estarán construyendo 750 cuartos adicionales en las viviendas de las familias más vulnerables; indicó que con esta acción se atiende la carencia de calidad y espacios en la vivienda, así como reducir el hacinamiento, que a su vez, dijo, este programa también ayuda a prevenir problemáticas de violencia intrafamiliar, de abusos y algunos otros problemas que son importantes atender, porque siempre el interés es mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

En cuanto a infraestructura y obras sociales, informó que entre 2024 y 2025, ejecutaron 42 obras de infraestructura, como son ampliación de red de electrificación, ampliación de red de agua potable, drenajes, mejoramiento de vivienda, infraestructura básica y urbanización.

Con respecto al fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, manifestó que este año construyeron alianzas estratégicas para fortalecer a los actores sociales organizados que atienden a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, quienes adoptan causas y generan bienestar en las comunidades, por lo que han brindado un apoyo económico a 54 organizaciones de la sociedad civil.

“Sobre los resultados de las denominadas Jornadas Contigo, que se realizan en colonias con rezago social, para apoyar a la economía de las familias, acercando los trámites y servicios de manera gratuita, a fin de que la ciudadanía pueda tener un mejor acceso a ellos; afirmó que se han atendido a más de 22 mil ciudadanos, con la realización de más de 28 mil trámites y servicios, las mismas que se llevan a cabo los días miércoles; y donde dijo, de manera personal, el gobernador acude y atiende a las personas, a fin de mantener la cercanía y el espíritu de servicio”.