Marco Polo Aguirre sin definir si se integra a la bancada de Morena

Morelia, Michoacán, a 5 de septiembre del 2024.- Marco Polo Aguirre, diputado local aseguró que todavía no tiene claridad en cual bancada se mantendrá durante la 76 Legislatura, y si permanece en el Verde Ecologista de México (PVEM) o se integra a Morena.

En entrevista, apuntó que fueron coalición en el pasado proceso electoral y esa coalición se mantiene y se traslada al ámbito legislativo, y si se concreta el cambio de bancada es por acuerdos políticos y descartó presuntas conflictos con el PVEM, instituto político que lo abanderó en el proceso electivo.

“Desde el principio no hubo un acuerdo o definición si me quedaba en un lugar u otro, pertenezco a un proyecto político y sin hay una conveniencia en un diseño que participe en Morena o PT , así lo haré no es un asunto que yo pueda negociar depende del diseño de cómo puede convenir el desarrollo de la cámara y con gusto aportaré mis ganas y coincidencia", señaló el ex priísta.

Apuntó que en cualquiera de las comisiones en las que se integre trabajará de manera coordinada con todas las fracciones partidistas.