Marcha del 2 de octubre en CDMX: bloque negro provoca destrozos y saqueos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 18:24:35
Ciudad de México a 2 de octubre del 2025. - Este 2 de octubre se conmemora el 55 aniversario de la matanza de Tlatelolco, donde el Ejército mexicano reprimió y disparó contra miles de estudiantes que se manifestaban en la plaza de las Tres Culturas contra el régimen encabezado por Gustavo Díaz Ordaz, quien en ese entonces tenía 57 años de edad.

Un presidente desafiante, demandas estudiantiles y la presión internacional crearon un clima explosivo que terminó en una violenta represión militar; dicho suceso continúa siendo un símbolo de las exigencias sociales por justicia en el país.

Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la Ciudad de México, encabezó un evento en la Plaza de las Tres Culturas, en razón de la conmemoración de la Matanza de Tlatelolco.  En el acto protocolario, la mandataria capitalina destacó la importancia histórica y política de la Plaza de las Tres Culturas y homenajeó a las víctimas del movimiento estudiantil de 1968.

Las autoridades han reiterado la importancia de cuidar la integridad tanto de manifestantes como de transeúntes, haciendo un llamado a mantener la calma y colaborar con las indicaciones viales. La marcha del 2 de octubre no solamente conmemora una fecha histórica, sino que articula demandas sociales vigentes y múltiples reclamos de justicia pendientes en el país.

Noventa Grados
