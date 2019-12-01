Marcela Lagarde ha visibilizado desigualdades históricas, destaca Brissa Arroyo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 19:18:58

Morelia, Michoacán, a 03 de octubre de 2025. - La diputada local Brissa Arroyo, hizo un amplio reconocimiento a Marcela Lagarde, investigadora y feminista que ha visibilizado desigualdades históricas y quien impartió la Conferencia Magistral “Agenda Legislativa, retos y dinámicas globales”.

La Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD), celebró que mujeres michoacanas, activistas, académicas y jóvenes hayan acudido a esta convocatoria para escuchar Marcela Lagarde.

“Hablar de feminismo es importante y es urgente. Porque se trata de la lucha que desde hace siglos iniciaron cientos y miles de mujeres en pro de la defensa de nuestros derechos”, afirmó Brissa Arroyo.

Derivado de ello, -detalló-, hoy podemos ejercer nuestro derecho a la igualdad de oportunidades y a la educación; al trabajo y a la participación política; a la salud, y los derechos sexuales y reproductivos.

Hoy tenemos derecho a una vida libre de violencia y libre de discriminación, y sobre todo, derecho a la justicia.

Marcela Lagarde, su nombre es sinónimo de lucha, pero no es posible decirlo sin destacar también su trabajo en la vida democrática del país y de Latinoamérica; en la aplicación de la ley contra el delito de feminicidio; en el avance del feminismo en México; en acciones transversales con perspectiva de género y de derechos humanos.

“Marcela Lagarde ha sido faro en el movimiento feminista, que ha visibilizado desigualdades históricas y que ha coadyuvado en la construcción de propuestas para el fortalecimiento de nuestras instituciones y de la vida democrática”, enfatizó Brissa Arroyo.

Hizo un llamado a seguir trabajando y atendiendo este importante tema, porque los derechos de las mujeres deben estar garantizados no solo en papel, sino en acciones y en decisiones.

Durante su Conferencia Magistral, Marcela Lagarde compartió su experiencia en la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), que fue un gran avance en nuestro país.

Asimismo acerca de la investigación “Violencia feminicida en México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas”, 1985-2010, y que fue una de las bases para la creación dela LGAMVLV, y de lo cual consideró necesario actualizarlo, así como la revisión de la alerta de género en estados y municipios.

La investigadora y también antropóloga acuñó el término de “feminicidio” y lo explicó como la culminación de una serie de violencias ejercidas contra las mujeres.

Lagarde también fue impulsora de la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, entre otras.

Es autora de libros como: Claves feministas para la negociación en el amor, Género y Feminismo, Claves feministas para la autoestima de las mujeres, Claves feministas para liderazgos entrañables, entre otras.