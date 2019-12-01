Marcela Lagarde cuestiona cifras de feminicidios

Marcela Lagarde cuestiona cifras de feminicidios
Autor: Amanda Bautista Rodríguez  | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 18:26:14
Morelia, Michoacán, a 3 de octubre del 2025. - Sin contratiempos se desarrolló la
Conferencia brindada por la antropóloga, feminista Marcela Lagarde, presencia que unas horas antes fue cuestionada por integrantes de colectivos LGBTTTIQ+.

Desde el Congreso del Estado, activistas feministas dieron la bienvenida a Lagarde, quien aprovechó para cuestionar las cifras que las autoridades federales y estatales dan sobre la reducción de feminicidios; consideró que no existe certeza sobre dichos datos.

Marcela Lagardeenfatizó el carácter histórico y colectivo del feminismo. Durante la conferencia se mantenía la alerta de una posible protesta de la comunidad LGBTTTIQ+, quienes señalan el discurso de la antropóloga como "transodiante".

Sobre la presencia de Marcela Lagarde en el Congreso de Michoacán, Fabiola Alanís Samano, diputada morenista, defendió la trayectoria de la activista, a quien dijo le reconoce su contribución a la tipificación del delito de feminicidio.

Señaló que, si bien existen diferentes perspectivas dentro del movimiento feminista, es importante respetar la diversidad de opiniones y negó que el foro con Marcela Lagarde promueva discursos de odio hacia las personas trans y defendió la libertad de expresión.

