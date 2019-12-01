Manzo descarta conflicto personal con Bedolla y lo atribuye a posturas políticas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 18:37:57

Uruapan, Michoacán, a 25 de septiembre del 2025. - El presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, asegura no estar peleado con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, sino solo posturas políticas diferentes.

"Nunca hemos estado enojados, simplemente tenemos un punto de vista, como gobierno que tenemos que defender", se posicionó el presidente municipal.

En este sentido, explicó el edil que estas situaciones no se deben llevar a un plano personal, y reiteró que los pleitos políticos no se debían llevar más allá.

También reveló que esta tarde tiene una reunión programada directamente con el gobernador, y que esperaba que se llegara a buenos términos. Al respecto de la manifestación que mantienen en la estación del Teleférico de plaza Ágora, de Uruapan, señaló que solo en ese espacio no se estaban continuando los trabajos, pero que en las demás áreas sí se estaba trabajando.