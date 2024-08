Manlio Fabio Beltrones niega irse a otro partido; dice votará en contra de la reforma judicial

Ciudad de México, a 29 de agosto de 2024.- El senador Manlio Fabio Beltrones confirmó que no se unirá a otro partido político y no votará a favor de la reforma al Poder Judicial.

Durante la Sesión Constitutiva en el Senado de la República, en un encuentro con medios, Beltrones dijo que no brincará al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ya que sus raíces son priístas, además aclaró que sigue perteneciendo a la bancada del tricolor, pues hasta el momento nadie le ha notificado que está fuera de ésta.

“Yo sigo teniendo un proyecto, ya lo dije, y sigo teniendo un ADN completamente priista y estoy convencido de que tengo un trabajo por hacer aquí en respuesta a la confianza que me dieron los sonorenses.

“La reforma al Poder Judicial, así como la he leído, no tiene por qué tener un voto a favor”, afirmó.

Respecto a su expulsión de la bancada del PRI, tras criticar la reeleción de Alejandro Moreno frente a la dirigencia nacional, mencionó que el sigue siendo priísta, sigue en el registro del partido y en el INE como militantes del PRI.

“Es un asunto que se resuelve internamente. A mí no me han expulsado, esa es una expresión que no la admite la dirigencia del PRI”, explicó.