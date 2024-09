Manifiesta Martín Arango García interés por dirigir al PAN Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 17 de septiembre de 2024.- Martín Arango García, titular de la Secretaría de Gobierno del municipio de Querétaro, afirmó que tiene interés de contender por la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro.

Señaló que debe haber un candidato de unidad, respetando la democracia del blanquiazul, por lo que dijo que podrán participar quienes tengan el anhelo de dirigir a Acción Nacional en el estado; añadió que, concluido el proceso interno, quien sea el ganador de la contienda deberá trabajar por la unidad del partido.

Añadió que es falso que forme parte de algún grupo, en este caso el de Ricardo Anaya Cortés, pues puso como ejemplo que ha trabajado con diversas corrientes al interior del partido.

“Quienes dicen eso no me conocen, yo tengo muchos amigos en el PAN, hice equipo con Lupita Murguía en la secretaria de gobierno, hice equipo con Agustín Dorantes en el Comité Estatal del PAN, y la verdad es que no pertenezco a ninguna corriente dentro del partido, yo soy panista simplemente y creo que quienes me conocen pueden dar fe de ello”.

Mencionó que, previo al registro, iniciará el proceso de recolección de firmas que establece la convocatoria, y dijo que buscará tanto de la militancia activa como de las consejerías estatales del PAN.

“Yo todavía no he manifestado una intención formalmente; sin embargo, creo que en el transcurso de la semana podremos estarles dando algo de información al respecto. Me han invitado muchos amigos militantes que tengo, tengo muchos amigos panistas a los cuales les agradezco la deferencia que han tenido con su servidor, por supuesto que es una posición sumamente relevante, hoy más que nunca el panismo tenemos que estar unidos, yo lo que he mencionado es que su servidor es factor de unidad ahí estaré para el partido”.