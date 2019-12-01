Maduro califica de burdas y extravagantes las acusaciones contra Venezuela

Caracas, Venezuela, a 24 de septiembre del 2025. - El líder venezolano compartió en sus redes imágenes de una visita que hizo la madrugada de este miércoles 24 de septiembre a la 31 Brigada de Infantería Mecanizada, que se define como "la unidad superior con mayor poder de fuego donde se encuentran asentados los poderes del Estado".

En uno de los videos publicados en su cuenta en Telegram, Maduro les dijo a los uniformados del Ejército que Venezuela estaba en el epicentro de "una amenaza y una esperanza".

"Estamos en la línea de máxima preparación para garantizar el ejercicio pleno de la soberanía, frente a las amenazas que hacen al mundo los imperios; ustedes son la Fuerza Armada que lleva la sangre del Ejército Libertador", afirmó el presidente.

Esta visita al batallón de infantería ocurre unas horas después de que Maduro informara al país que evalúa la aplicación del decreto constitucional de conmoción exterior para "responder a las amenazas", en el contexto del despliegue y agresiones militares de EE.UU. en el Caribe.

Y es que el pasado 12 de septiembre, fuerzas militares estadounidenses incursionaron en la Zona Económica Exclusiva de Venezuela y asaltaron una embarcación pesquera. La tripulación quedó retenida por ocho horas y Caracas denuncia que se trató de una maniobra "ilegal".

Tras el despliegue militar estadounidense, los cancilleres de bloques como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) han pedido que se respete la declaración de la región como una zona de paz.