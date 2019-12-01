Lula a Trump: “No importa si le caigo bien, merezco respeto”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 20:15:20

Brasilia, Brasil, a 24 de septiembre del 2025. - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habló este martes al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en la ciudad de Nueva York, sobre el breve encuentro con su homólogo de EE.UU., Donald Trump, y aseguró que salió satisfecho con el tono del diálogo.

"Tuve la satisfacción de encontrarme con el presidente Trump. Aquello que parecía imposible, dejó de ser imposible y ocurrió", comentó el mandatario.

El líder brasileño destacó que ambos países tienen intereses en común, en áreas empresariales, industriales, tecnológicas, científicas y comerciales. Además, incluyó en la agenda bilateral temas como la inteligencia artificial, la cuestión digital y la necesidad de defender la paz global.

Por último, Lula insistió en que busca un vínculo basado en respeto, más allá de las diferencias ideológicas. "No quiero saber si ideológicamente le gusto o no, pero merezco respeto", sostuvo ante los representantes internacionales, al tiempo que expresó su deseo de mantener una relación "positiva" entre Brasil y EE.UU.

El proceso contra el exmandatario Bolsonaro por intento de golpe de Estado, que lo condenó a 27 años de prisión, detonó la relación entre ambos países, que ya estaba resquebrajada por las advertencias de la administración republicana de imponer aranceles.