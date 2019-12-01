Luisa Alcalde celebra posible revocación de mandato a Salomón Jara en Oaxaca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2025 a las 18:30:10
Ciudad de México a 26 de septiembre del 205. - Ante la posible revocación de mandato a Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, Luisa María Alcalde celebra la que sería la primera revocación de mandato en la historia de México.

Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena, respaldó el proceso que exigió la ciudadanía de Oaxaca, que trata de decidir si el hasta ahora gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, continúa en el cargo; la revocación de mandato es un instrumento de participación solicitado por los ciudadanos para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular, a partir de la pérdida de confianza.

“Celebramos la inédita revocación de mandato a la que muy pronto habrá de someterse nuestro gobernador Salomón Jara, un ejercicio democrático ejemplar”, señaló.

Alcalde, también comento que uno de los valores del movimiento es "el pueblo pone y el pueblo quita". 

El Congreso de Oaxaca aprobó el 21 de septiembre una reforma a la Ley de Revocación de Mandato, modificando los tiempos y procedimientos para facilitar la implementación de este mecanismo. Según datos del Gobierno de Oaxaca, difundidos en su boletín oficial, la autoridad electoral contará con un plazo de 30 días para todas las fases previas a la jornada, reducción significativa respecto a los 90 días contemplados originalmente.

