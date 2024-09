Los problemas de Michoacán deben hablarse, dijo Memo Valencia ante el gobernador Ramírez Bedolla

Morelia, Michoacán, a 21 de septiembre de 2024.- Los problemas de Michoacán deben hablarse, como la inseguridad que se vive en Tierra Caliente y en el municipio de Cotija, dijo el diputado local y dirigente del Partido Revolucionario Institucional, Memo Valencia, ante el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, al fijar la posición del PRI en el Tercer Informe de Gobierno.

“Hay que hablar de los problemas, gobernador, compañeras y compañeros diputados, hagamos lo que tengamos que hacer para ponerle un alto a la delincuencia organizada que sigue haciéndole daño a todos los michoacanos sin distinción de partidos políticos”, afirmó.

El líder del PRI Michoacán consideró que solo con unidad de todos los sectores en el estado se podrá resolver la inseguridad que prevalece en la Tierra Caliente, y poner un alto a problemas como las extorsiones a los productores de limón, las cuales no han sido erradicadas por las autoridades.

“Soy un convencido de que el futuro nos necesita unidos en un país tan polarizado, tan dividido, debe ser la unidad la que nos lleve a resolver los problemas que aquejan a los michoacanos, porque ahí en Tierra Caliente siguen los grupos del crimen organizado extorsionando a los limoneros, a los ciudadanos, a la gente de bien y debemos de buscar la forma de ponerles un alto a los delincuentes”, enfatizó.

Insistió en que el crimen organizado no ha permitido tener normalidad democrática en el municipio de Cotija, porque el presidente municipal electo no ha rendido protesta y no gobierna a favor de quienes lo eligieron.

“También quiero decir y hablar por el pueblo de Cotija, no es justo que les hayan secuestrado a una presidenta municipal, que se las hayan asesinado y que ahora que eligieron con su voto la voluntad de tener un presidente municipal no pueda tomar protesta por presiones del crimen organizado”, dijo.

Memo Valencia recordó que los priistas han sido solidarios con las causas buenas del pueblo, y “tenemos muy claro que quien a todo dice que sí, no es un aliado, es un cómplice, pero también que quien dice a todo que no, no es un opositor, es un obstáculo para el desarrollo de Michoacán, y los priistas le hemos demostrado que hemos sido solidarios en las causas buenas del pueblo”.

Reiteró que el trabajo hacia el pueblo no debe tener distinciones partidistas y los priistas lo han demostrado con el apoyo a diversos proyectos de la actual administración, como las obras multianuales.